Remo: italiano Panizza campeón mundial juvenil

Panizza celebró la victoria al registrar un tiempo de 2'38"9 en el remo ergómetro, con una ventaja de 2,7" sobre el danés Thomas Vinther.

Justamente Panizza había establecido cuatro días antes un nuevo récord mundial con un registro de 2'38".

"Me sentí bien y confiaba en poder establecer otro récord mundial, como el que conseguí en casa. Con la bandera de Filippo Mondelli a mi lado, pero correr a las 22:30 después de haber corrido una carrera en el primer minuto no fue fácil", afirmó Panizza.

"Empecé con determinación. Tenía a todo el equipo apoyándome, y eso me dio energía. Sin duda, lo hice bien en la primera parte, pero cometí errores entre los 500 y los 750 metros por tomarme demasiado aire. Estoy contento porque di lo mejor de mí, y mis compañeros me apoyaron mucho", agregó el italiano.

Panizza, subcampeón en los Juegos Olímpicos de París 2024 y campeón mundial en Shanghái 2025 en la categoría quad scull, también ganó una medalla de plata en la prueba de minuto disputada en la víspera, cuando recorrió 428 metros.

La delegación de Italia completó la competencia con un total de 13 medallas, siete doradas, cuatro de plata y dos de bronce.

Marta Piccininno aportó dos medallas doradas (290 metros en el minuto y 3'44"3 en los mil metros) en la categoría femenina IAR6, mientras que Demetra Boschi se impuso en la prueba de mil metros con un tiempo de 3'31"2 y terminó segunda en la competencia de minuto (324 metros) en la categoría Sub-17.

Por su parte, Sophie Souwer finalizó en el segundo puesto de la competencia de mil metros, en la que frenó el cronómetro en 3'14"3. (ANSA).