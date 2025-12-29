Remo: Luto por muerte de Davide Tizzano

Tizzano, que ganó una medalla dorada en Seúl 88 (en la competencia de cuatro scull) y otra en Atlanta 96 (en la prueba de doble scull), también era el presidente de la Confederación Internacional de los Juegos Mediterráneos 2026 previstos el año próximo en Taranto.

"El mundo del deporte ha perdido a un gran campeón, una figura clave con dos espléndidas medallas de oro olímpicas ganadas en Seúl 1988 y Atlanta 1996, y un gestor deportivo de primer nivel", afirmó el presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI), Luciano Buonfiglio.

"Mi más sentido pésame, y el del CONI, a su familia y a todo el movimiento italiano del remo", agregó Buonfiglio en un comunicado emitido tras la muerte de Tizzano; además del remo, también practicó vela y llegó a competir en la Copa América.

"El mundo pierde a un gran deportista, y yo también pierdo a un amigo. Davide Tizzano fue un auténtico campeón: en el agua, donde escribió capítulos inolvidables en el deporte italiano, y fuera de ella, donde puso su experiencia, visión y pasión al servicio de las instituciones deportivas", expresó a su vez el ministro de Administración Pública, Paolo Zangrillo.

"Siempre he apreciado su inteligencia, su franqueza y su enfoque práctico ante los desafíos. Mis más sinceras condolencias a su familia, a sus seres queridos, a la Federación Italiana de Remo y a toda la comunidad deportiva. Lo extrañaremos muchísimo, yo lo extrañaré muchísimo", concluyó Zangrillo.

Luego fue el turno del alcalde de Nápoles, Gaetano Manfredi, y de la concejala de Deportes, Emanuela Ferrante, de manifestar su "profundo dolor" por el fallecimiento de Tizzano, "orgullo de la ciudad partenopea".

Manfredi y Ferrante destacaron que Tizzano representó "la excelencia deportiva napolitana en todo el mundo durante décadas, llevando los colores azules y el nombre de Nápoles a los podios más prestigiosos".

"El fallecimiento de Davide Tizzano deja un vacío inmensurable en el corazón de nuestra ciudad. Perdemos no sólo a un gran campeón, sino a un hombre que encarnó los valores más nobles del deporte: el sacrificio, la lealtad y la capacidad de superar cualquier obstáculo", añadió Manfredi.

"Davide fue un modelo a seguir para generaciones enteras de atletas y un orgullo para todos los napolitanos. Toda la administración y toda la ciudad expresan sus más sinceras condolencias a su familia", completó el alcalde.

"Davide nunca dejó de amar a su patria y de dedicarse al deporte como herramienta de crecimiento social. Su determinación y su sonrisa permanecerán grabadas en la memoria de quienes tuvieron el honor de conocerlo y de quienes, viendo sus hazañas, aprendieron a soñar en grande. Nápoles nunca olvidará a su campeón", ponderó Ferrante.

Manfredi y Ferrante anunciaron que la presentación de Nápoles como "Capital Europea del Deporte" prevista mañana en el Maschio Angioino estará dedicada a Tizzano. (ANSA).