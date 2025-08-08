Remolcan a España una embarcación en la que se hallaron 49 polizones

Las autoridades españolas escoltaron el viernes hasta la isla española de Lanzarote a un remolcador que había zarpado de Senegal, después de que la tripulación descubriera a 49 polizones a bordo, informaron fuentes oficiales.

Una lancha patrullera de la Guardia Civil realizó el remolque después de que el capitán informó de la presencia de los polizones, según declaró Enrique Espinosa, gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, a la emisora de radio Cadena SER.

Se trataba de una embarcación de bandera belga que fue remolcada hasta el puerto de Arrecife, en las islas Canarias, el archipiélago español del océano Atlántico situado cerca de las costas del noroeste de África.

El remolque salió de Dakar "y se ha dado cuenta a mitad de la navegación de que tenía 49 polizones a bordo", narró Espinosa, describiendo lo ocurrido como "una cosa muy extraña".

Se ignora de momento la nacionalidad de los polizones, según el responsable de emergencias.

Aunque no es raro encontrar polizones en barcos que se dirigen a Europa, no suelen ser tan numerosos.

Según la legislación española, cualquier polizón que no solicite asilo debe ser devuelto por el operador del barco al puerto de origen del viaje.

Casi 47.000 inmigrantes llegaron al archipiélago en 2024, batiendo el récord anual por segundo año consecutivo, aunque las cifras han descendido en lo que va de año.