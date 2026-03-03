Renato Gaúcho adelanta que vuelve a los banquillos con Vasco da Gama

El entrenador brasileño Renato Gaúcho adelantó este martes su regreso a los banquillos con Vasco da Gama, tras su controvertida renuncia el año pasado de la dirección del Fluminense por la presión de las redes sociales.

Renato Portaluppi, de 63 años, mejor conocido como Renato Gaúcho, asumirá el control del equipo de la Cruz de Malta, nueve días después de la destitución del exseleccionador brasileño Fernando Diniz.

"Feliz de estar de vuelta", dijo el técnico en una historia en Instagram, un mensaje que acompañó con una vieja fotografía suya en una etapa previa con el club.

Contactado por la AFP, el equipo carioca no confirmó de forma inmediata la contratación del técnico.

Renato Gaúcho ya entrenó a los cruzmaltinos entre 2005 y 2007 y brevemente en 2008.

Firmará contrato hasta el final de temporada, según la prensa local.

Vasco ocupa el último puesto en la naciente temporada de la liga brasileña, con apenas un punto en cuatro partidos.

Fue eliminado el domingo por el Fluminense en la semifinal del Campeonato Carioca.

Las negociaciones con el nuevo entrenador no fueron sencillas. Según medios, dos acercamientos previos del club con el técnico no habían fructificado por diferencias económicas.

El brasileño dimitió del Fluminense en septiembre pasado tras la eliminación del equipo ante el Lanús en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, torneo que acabó ganando el club argentino.

"A partir de ahora va a estar otro aquí" y "quiero ver si va a poner el equipo que el torcedor quiere o el equipo que tiene en su cabeza", dijo entonces.

"Voy a descansar" y "dejar que los sabios de internet sigan hablando de fútbol", agregó.

Como entrenador, Renato Gaúcho tuvo sus mejores momentos con Gremio, club en el que también brilló en su etapa como futbolista.

Llevó al equipo de Porto Alegre a ganar la Copa Libertadores 2017 y la Recopa Sudamericana 2018.

También entrenó al Flamengo, el equipo más popular de Brasil, al que llevó a la final de la Libertadores, aunque para perderla contra el Palmeiras, en 2021.