Renato Gaúcho renuncia como DT de Fluminense tras eliminación en la Copa Sudamericana

El entrenador Renato Gaúcho anunció que presentó su renuncia tras la eliminación sufrida por su equipo, el Fluminense, este martes ante Lanús en la Copa Sudamericana, tras empatar 1-1 en Río de Janeiro en partido de vuelta de cuartos de final.

Lanús había ganado 1-0 en la ida en Buenos Aires el martes pasado.

"Presenté mi renuncia", dijo en rueda de prensa el técnico, entre críticas por el tropiezo en el estadio Maracaná.

"A partir de ahora va a estar otro aquí" y "quiero ver si va a poner el equipo que el torcedor quiere o el equipo que tiene en su cabeza", agregó con disgusto, al asegurar que siempre intentó "hacer lo mejor posible por el club" carioca.

Aseguró que va a "descansar" y "dejar que los sabios de internet sigan hablando de fútbol".

