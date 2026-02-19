Renault estudia fabricar vehículos eléctricos compactos en España, según su consejero delegado
PARÍS, 19 feb (Reuters) - El fabricante francés de automóviles Renault Group está estudiando un plan para fabricar su próxima generación de vehículos eléctricos compactos en su planta de Palencia, España, según anunció el jueves su consejero delegado, François Provost, tras la publicación de los resultados de la empresa para 2025.
El grupo, que hasta ahora fabricaba todos sus vehículos eléctricos en sus plantas de Francia, está ampliando su gama eléctrica, pero se enfrenta a la dura competencia de los fabricantes chinos de bajo coste en sus principales mercados europeos. (Información de Gilles Guillaume; redacción de Dominique Patton; edición de Emelia Sithole-Matarise; edición en español de María Bayarri Cárdenas)