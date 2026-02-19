LA NACION

Renault estudia fabricar vehículos eléctricos compactos en España, según su consejero delegado

PARÍS, 19 feb (Reuters) - El fabricante ‌francés ‌de automóviles ⁠Renault Group está estudiando un ​plan ⁠para fabricar ⁠su próxima generación de ​vehículos eléctricos compactos en ‌su planta ​de Palencia, ​España, según anunció el jueves su consejero delegado, François Provost, tras la publicación ​de los resultados de ⁠la empresa para 2025.

El ‌grupo, que hasta ahora fabricaba todos sus vehículos eléctricos en sus plantas de Francia, está ‌ampliando su gama eléctrica, pero se ⁠enfrenta a ‌la dura competencia ⁠de ⁠los fabricantes chinos de bajo coste en sus principales mercados europeos. (Información de Gilles ‌Guillaume; redacción ​de Dominique Patton; edición de Emelia Sithole-Matarise; edición en español ‌de María Bayarri Cárdenas)

