Renault fabricará en Brasil dos automóviles nuevos basados en Geely

18 nov (Reuters) - Renault Group producirá dos nuevos vehículos en Brasil en la segunda mitad de 2026, utilizando la base de vehículos de su socio chino Geely, a medida que se expande aún más en un mercado de alto crecimiento, dijo el martes el conglomerado francés.

Los dos grupos también dijeron que invertirán 3.800 millones de reales (US$713,9 millones) en un complejo industrial en el país.

Renault no precisó si la inversión forma parte o se suma al plan de desarrollo internacional de 3.000 millones de euros en cuatro años que anunció a finales de 2023.

La empresa dijo que los dos fabricantes crearán una nueva plataforma tecnológica de emisiones cero que será la base de otro nuevo modelo de Renault que se lanzará en 2027.

Renault anunció hace quince días el cierre de un acuerdo en Brasil con Geely, que le vincula en el mayor mercado latinoamericano, donde su rival BYD ha estado construyendo una fábrica y ganando terreno con sus modelos eléctricos puros e híbridos enchufables asequibles.

El acuerdo permite a Geely acceder a una planta ya existente y a una red de concesionarios, y ayudará al fabricante francés a utilizar más capacidad disponible en su planta de ensamblaje y a añadir modelos más grandes a su cartera, según Renault.

Si bien la dependencia de Renault de Europa la ha aislado en gran medida de los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump, también la hace vulnerable al débil crecimiento económico de la región. Frente a la creciente competencia de las automotrices chinas en casa, quiere expandirse fuera de Europa, en América Latina, pero también en Corea del Sur, Turquía e India.

