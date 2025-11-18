Renault Group anuncia inversión de €616 millones en Brasil

La filial brasileña de Renault Group -que cuenta con una participación del fabricante chino Geely- invertirá 616 millones de euros (US$714 millones) en un complejo industrial en el sur de Brasil, anunció este martes la empresa.

Renault Group y Geely acordaron a principios de noviembre incrementar su colaboración en Brasil, un importante mercado de la industria automotriz en Latinoamérica.

Las inversiones se destinarán a tres proyectos, indicó la filial brasileña, Renault Geely do Brasil, en un comunicado.

En primer lugar, la creación de una plataforma GEA de Geely que servirá de base para producir dos nuevos modelos, a partir del segundo semestre de 2026. Las plataformas son las bases técnicas que se utilizan para toda una familia de vehículos.

En segundo lugar, el "rediseño" de un modelo de Renault que también se lanzará en el segundo semestre de 2026.

Esta operación, en la industria automotriz, consiste en actualizar un modelo tanto en términos de estilo como de tecnología. El grupo Renault no quiso desvelar el nombre de este modelo.

Por último, la producción de una nueva plataforma electrificada que servirá de base para un nuevo modelo Renault, cuyo lanzamiento está previsto para 2027.

Estas inversiones se realizarán en el complejo industrial que posee el grupo Renault en São José dos Pinhais, en el estado de Paraná, en el sur de Brasil.

Renault Group y Geely, que ya son socios en otras empresas, pretenden así "acelerar el desarrollo" de su marca en Brasil, "aliando sus fuerzas industriales, tecnológicas y comerciales", precisó el comunicado.

