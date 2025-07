Renault lanza el nuevo SUV Boreal con el que pretende aumentar su expansión internacional

MADRID, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - Renault ha lanzado su nuevo modelo SUV Boreal perteneciente al segmento C con el que pretende aumentar su expansión internacional en América Latina, Marruecos, Turquía, India y Corea del Sur. "Nuestras ventas fuera de Europa crecieron un 16,4% en el primer semestre de 2025. Renault Boreal es el cuarto modelo en nuestra estrategia que reforzará nuestro mercado internacional al igual que en Europa", ha expresado el CEO de la marca Renault, Fabrice Cambolive. El nuevo Renault Boreal se fabricará en Curitiba (Brasil) y el próximo año en la planta de Bursa (Turquía) a través de la modificación de la plataforma modular del Kardian para realizar una fabricación más eficiente y sostenible, ha comentado el director de diseño de Renault y Alpine, Guilles Vidal. La firma francesa comenzará la comercialización de este modelo a finales de 2025 en Brasil y se desplegará hacia 17 países de América Latina. A partir de 2026, los modelos confeccionados en Turquía serán comercializados en terreno turco y también en otros 54 mercados internacionales de Renault, incluyendo Europa del Este, Oriente Medio y países mediterráneos. La llegada de Boreal se enmarca en el programa 'International Game Plan 2024-2027', a través del cual la marca invertirá más de 3000 millones de euros para lanzar hasta ocho modelos --cinco de ellos dentro de los segmentos C y D-- en mercados fuera de Europa de forma exclusiva. Boreal se une así a los modelos Kardian, Duster y Grand Koleos que ya están presentes en estas regiones. Renault Boreal nace de partida como un modelo de combustión de 4,55 metros de largo, 2,70 de ancho y 1,65 de alto, caja de cambios automática de doble embrague y seis velocidades, aunque se comercializará en versión 'full hybrid E-Tech' de Renault en otros mercados que la marca no ha confirmado. Desde su lanzamiento en América Latina, Boreal contará con un motor térmico 1.3 TCe en versión gasolina o Flex Fuel según el país, especialmente en Brasil. Este bloque desarrollará hasta 163 CV en versión Flex Fuel, 156 CV en gasolina para 'Latam' y 138 CV en gasolina para Turquía. El par máximo alcanzará los 270 Nm en 'Latam' y 240 Nm en Turquía. Ello permitirá una aceleración de 0 a 100 km/h en 9,26 segundos. Renault Boreal incorpora el sistema 'Multi-Sense' con cuatro modos de conducción 'Eco', 'Confort', 'Sport', 'Perso', a los que se suma un nuevo modo de conducción inédito 'Smart' dentro de Renault. El modo Smart ajusta automáticamente los parámetros del vehículo --dirección, respuesta del motor, iluminación, ambiente sonoro-- según la situación de conducción, gracias a algoritmos inteligentes. APUESTA POR LA CONECTIVIDAD PARA LA FAMILIA Renault Boreal responde a la creciente demanda de los SUV familiares en América Latina y al fuerte crecimiento de los modelos SUV en Turquía, Oriente Medio y la cuenca mediterránea donde Renault quiere asentarse dentro del segmento C. En su interior, Renault ha hecho una apuesta por mejorar la experiencia tecnológica para facilitar la conducción a los clientes y ofrecer una experiencia distinta. El salpicadero está compuesto por un cuadro de instrumentos de 10 pulgadas, una pantalla de infoentretenimiento de las mismas dimensiones en el centro y hasta 48 modos de luz en el interior. Aquí es donde llega la principal apuesta de Renault con la introducción del sistema multimedia OpenR Link, que utiliza los servicios integrados de Google como Google Maps, asistente de Google y hasta 100 aplicaciones disponibles desde Google Play. "Ahora mismo la gente prefiere la conectividad, que las prestaciones", ha explicado el CEO de Renault, Fabrice Cambolive a Europa Press. Además, Boreal contará con hasta 26 sistemas de ayuda a la conducción --24 en Latinoamérica--. Como principal novedad, Boreal incorpora un asistente de conducción de nivel 2. Este sistema combina un control de crucero adaptativo inteligente (ACC) con una asistencia activa de centrado en el carril ('Lane Centering'), permitiendo mantener la trayectoria y la distancia de seguridad de forma fluida y continua, incluso en atascos. En la banqueta trasera, el espacio permitirá ocupar el vehículos con sus cinco pasajeros con total comodidad, con 25 centímetros de distancia con respecto a los asientos delanteros. El maletero tendrá un volumen de 586 litros, pudiendo llegar a los 1700 con los asientos traseros abatidos. Los asientos del frente serán calefactados y tendrán modo masaje también. Por último, en su exterior Boreal destaca por un lenguaje estilístico apto para la familia, a la par de ofrecer una línea moderna y con una parrilla frontal muy diferente a los últimos estrenos de Renault. Por último, su techo cerrado cuenta con cristales tintados, como los cristales de los asientos traseros, pero puede abatirse para disfrutar de la vista del cielo.