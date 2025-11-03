Renault negocia con automotrices como Chery tras su acuerdo con Geely en Brasil

PARÍS/SHANGHÁI, 3 nov (Reuters) - Renault está en conversaciones con más automotrices, incluida la china Chery, para explorar asociaciones para producir y vender vehículos conjuntamente, dijo un ejecutivo de alto rango.

Fabrice Cambolive, director general de crecimiento del Grupo Renault, habló a los periodistas el viernes sobre las conversaciones mientras anunciaba la finalización el lunes de un acuerdo en Brasil con la china Geely.

La operación pone de relieve que Renault se asocia cada vez más con otras automotrices, especialmente chinas, en los mercados mundiales para mejorar la eficiencia de sus fábricas en todo el mundo y aumentar la competitividad de sus productos.

Renault firmó acuerdos definitivos para vender a Geely el 26,4% de su filial brasileña, según un comunicado de prensa publicado el lunes. Ambas empresas unen sus fuerzas en el mayor mercado latinoamericano, donde BYD ha estado construyendo una fábrica y ganando terreno con sus modelos eléctricos puros e híbridos enchufables asequibles.

"Este tipo de asociación es claramente ganadora porque ampliamos el acceso a diferentes plataformas, herramientas industriales, ingeniería y una red de distribución", dijo Cambolive en la rueda de prensa.

"No descarta otros acuerdos con otros fabricantes en otros mercados", dijo, añadiendo que Chery es una de las automotrices con las que Renault está en contacto para explorar asociaciones similares, aunque no se ha concretado ningún proyecto.

Bloomberg News informó en octubre de las conversaciones de Renault con Chery para fabricar coches en Sudamérica.

Como parte del acuerdo en Brasil, Geely tendrá acceso a la fábrica de Renault en Sao Jose dos Pinhais, en el estado de Paraná, para ensamblar coches de la marca Geely y distribuirlos a través de la red de ventas de Renault, mientras que Renault utilizará la arquitectura de vehículos de Geely para ampliar su gama a otros segmentos para el mercado brasileño.

Según Cambolive, la asociación tiene por objeto aumentar la tasa de utilización de la fábrica. Actualmente funciona al 50% de su capacidad anual de 400.000 unidades.

Renault tiene fábricas de automóviles en una docena de países, entre ellos Francia, España e India. También produce y vende en Corea del Sur desde 2024 el Grand Koleos, desarrollado sobre la plataforma de Geely. (Reporte de Gilles Guillaume en París, Zhang Yan y Brenda Goh en Shanghái; Editado en Español por Ricardo Figueroa)