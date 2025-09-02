Rendimiento bono Reino Unido toca máximo desde 1998, mientras libra se desploma

(Agrega detalles, citas y contexto; añade autores)

Por Dhara Ranasinghe y William Schomberg

LONDRES, 2 sep (Reuters) - Los rendimientos de los bonos británicos a 30 años alcanzaron el martes su nivel más alto desde 1998 y la libra esterlina perdía más de 1,5%, lo que pone de manifiesto la creciente ansiedad de los inversores sobre la capacidad de Reino Unido para mantener sus finanzas bajo control.

La liquidación de los bonos británicos, conocidos como "gilts", coincidió con la de otros grandes mercados de renta fija, donde la atención se centra en el incremento de los niveles de deuda.

No obstante, la debilidad de la libra apuntaba a la vulnerabilidad de los mercados británicos en un momento de creciente preocupación por la capacidad del gobierno laborista para ejercer la restricción fiscal.

"Reino Unido ha tenido un telón de fondo (fiscal) peligroso y eso va a continuar", dijo Nick Kennedy, estratega de divisas de Lloyds. "Durante el verano (boreal), ha habido un poco de prima de riesgo en el mercado de tasas de interés. Ahora los inversores también quieren más prima de riesgo para la libra".

El rendimiento de los gilts a 30 años subió hasta el 5,697%, su nivel más alto desde mayo de 1998, y la libra era, con diferencia, la divisa del G10 con peor desempeño frente al dólar, con una caída superior al 1,5% en un momento dado.

En su última cotización restaba 1% ante su par estadounidense, a US$1,34, su mayor declive diario desde junio, y perdía 0,6% ante el euro, a 86,98 peniques .

El primer ministro, Keir Starmer, remodeló el lunes su equipo de asesores y trasladó a Darren Jones -adjunto de la ministra de Hacienda, Rachel Reeves- a su despacho de Downing Street para coordinar mejor las políticas.

Starmer también nombró a Minouche Shafik, exvicegobernadora del Banco de Inglaterra, como su principal asesora económica, para reforzar la experiencia antes de lo que se espera sea un presupuesto difícil más adelante en el año, aunque también provocó titulares de que la medida había debilitado a Reeves.

(Reporte de Dhara Ranasinghe, William Schomberg, Naomi Rovnick y Jaspreet Kalra; reporte adicional de Kate Holton y Yoruk Bahceli; editado en español por Tomás Cobos y Carlos Serrano)