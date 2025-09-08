Rendimiento bonos EEUU sigue bajando, con el IPC y la desaceleración en el punto de mira

Por Alden Bentley

NUEVA YORK, 8 sep (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro cayó el lunes a mínimos de cinco meses después de que el sombrío informe de empleo del viernes impulsara los títulos y prácticamente asegurara una relajación de al menos un cuarto de punto la próxima semana.

* El rendimiento del bono a 10 años amplió su caída hasta niveles de principios de abril, mientras que el rendimiento a 30 años alcanzó su nivel más bajo desde el 1 de mayo. La rentabilidad a dos años se mantuvo dentro del rango del viernes.

* Tras el informe de nóminas no agrícolas, que mostró un aumento de sólo 22.000 puestos de trabajo en agosto, muy por debajo de las previsiones, los inversores han restado importancia a las perspectivas de crecimiento y han aumentado las probabilidades de un recorte de la Reserva Federal este mes, que marcaría la primera flexibilización desde diciembre.

* Según el informe, la economía estadounidense perdió 13.000 puestos de trabajo en junio, en lugar de los 14.000 anunciados inicialmente.

* El mercado de futuros de tasas no ve ninguna posibilidad de que la Fed se mantenga a la espera tras la reunión de dos días de la semana que viene, e incluso ha valorado brevemente tras el informe de empleo hasta un 15% de posibilidades de que el objetivo del 4,25%-4,50% de los fondos se reduzca en 50 puntos básicos.

* Un recorte así no se ha hecho desde la primera flexibilización de este ciclo en septiembre de 2024.

* Las últimas apuestas muestran un 90% de probabilidades de un recorte de 25 puntos básicos y un 10% de 50 pb.

* Mientras tanto, el mercado tiene dos grandes informes de inflación esta semana para plegarse a sus expectativas de la Fed: el índice de precios a la producción de agosto, el miércoles, y el índice de precios al consumo, el jueves.

* El rendimiento a 10 años cayó 4,0 puntos básicos hasta el 4,046%, cerca de su nivel más bajo desde el 7 de abril. El retorno a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tipos de interés de la Fed, cayó 1,2 puntos básicos, hasta el 3,495%.

* El rendimiento del bono a 30 años cayó 8,6 puntos básicos, hasta el 4,688%, ampliando un fuerte descenso después de que la prueba del 5% de la semana pasada atrajera a un desfile de compradores de bonos del Tesoro.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimientos del Tesoro estadounidense, que mide la diferencia entre los rendimientos de la deuda a dos y 10 años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situó en 54,9 puntos básicos positivos, más plana que los +56,3 puntos básicos del viernes.

