Rendimiento bonos EEUU sube, disminuyen apuestas a recortes tasas Fed antes de Powell

Por Matt Tracy

WASHINGTON, 21 ago (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense subió el jueves, ya que los participantes del mercado redujeron sus apuestas sobre un recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal el próximo mes tras datos dispares y se preparaban para los esperados comentarios del jefe de la Fed, Jerome Powell.

* El retorno de las notas referenciales a 10 años ganó 3,4 puntos básicos, al 4,329%, y el de los papeles a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés, avanzó 4,8 puntos básicos, al 3,792%.

* La rentabilidad de los bonos bajó brevemente el miércoles por la tarde después de que las minutas de la reunión de la Fed del 29 y 30 de julio mostraran que los dos responsables monetarios que discreparon con la decisión del banco central de mantener las tasas de interés sin cambios el mes pasado aparentemente no contaron con el apoyo de sus colegas.

* Los inversores ahora esperan con ansias el simposio económico anual de Jackson Hole en Wyoming, que comenzó el jueves. El punto culminante será el discurso de Powell el viernes, ya que los inversores esperan una señal sobre las perspectivas de la Fed sobre las tasas de interés a corto plazo.

* El aumento de los rendimientos siguió a pesar de los datos que muestran debilidad en la economía. El Departamento de Trabajo informó que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio por desempleo aumentó en 11.000 la semana pasada, el mayor incremento desde finales de mayo.

* La encuesta manufacturera de la Fed de Filadelfia, un indicador de la actividad manufacturera en la región del Atlántico Medio, también fue débil en agosto.

* Sin embargo, un informe independiente mostró que las ventas de casas usadas crecieron inesperadamente en julio, aunque el ritmo se mantuvo lento debido a los altos precios de la vivienda y las tasas hipotecarias.

* La brecha entre el rendimiento de las notas a dos y 10 años, considerada un indicador de las expectativas de crecimiento, operó en 53,8 puntos básicos, frente a los 55 pbs del miércoles. La curva se ha pronunciado recientemente, ya que el mercado espera que la Fed reanude su ciclo de recortes el mes que viene. (Editado en español por Carlos Serrano y Manuel Farías)