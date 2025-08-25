Rendimiento bonos EEUU sube mientras operadores calibran política monetaria Fed antes de subastas

Por Karen Brettell

25 ago (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense subía el lunes, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, indicó que es probable -aunque no seguro- un recorte de tasas de interés en septiembre y antes de una subasta de deuda a corto y mediano plazo esta semana.

* Powell dijo que los riesgos para el mercado laboral están aumentando, pero también señaló que la inflación sigue siendo una amenaza y que una decisión no está grabada en piedra.

* Los operadores son conscientes de que los datos de agosto, que se publicarán antes de la reunión de la Fed del 16-17 de septiembre, aún podrían influir en la senda de política monetaria.

* Según la herramienta FedWatch de CME Group, los operadores de futuros sobre fondos federales de la Fed ven un 84% de probabilidades de un recorte en septiembre.

* Jan Nevruzi, estratega de TD Securities en Nueva York, afirmó que septiembre "parece el escenario base en estos momentos". Sin embargo, "si en las próximas semanas se publican datos muy importantes, es posible que se retrase un poco".

* El rendimiento de los bonos a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas, subía 4,4 puntos básicos, al 3,732%, y el de las notas a 10 años mejoraba 2,9 puntos básicos, al 4,287%.

* La curva de rendimiento entre las notas a dos y 10 años se aplanaba en torno a un punto básico, a 56 puntos básicos.

* El Tesoro venderá US$69.000 millones en deuda a dos años el martes; US$70.000 millones a cinco años el miércoles; y US$44.000 millones a siete años el jueves. (Editado en español por Carlos Serrano)