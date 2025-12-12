Rendimiento bonos EEUU sube tras comentarios de la Fed, mientras se calibran perspectivas económicas

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 12 dic (Reuters) -

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subía el viernes tras dos sesiones consecutivas de descensos, mientras los inversores evalúan los comentarios de varios oradores de la Reserva Federal y las perspectivas positivas sobre la economía.

* En las últimas semanas, el retorno de las notas del Tesoro no ha dejado de subir, al igual que el de las mundiales, ya que muchos bancos centrales han señalado que se encuentran al final o cerca del término de sus propios ciclos de relajación, mientras que se prevé que el Banco de Japón suba las tasas de interés en su reunión de política monetaria de la semana que viene.

* Sin embargo, los rendimientos cayeron después de que la Fed anunció un recorte de tasas el miércoles, pero señaló una probable pausa a corto plazo.

También indicó que empezará a comprar bonos gubernamentales a corto plazo el viernes para ayudar a gestionar los niveles de liquidez del mercado y garantizar un firme control sobre su sistema de objetivos de tasas.

* Varias autoridades de la Fed comentaron su postura en la reciente reunión de política, y los que votaron en contra de la reducción de tasas expresaron su preocupación de que la inflación sigue siendo demasiado alta para justificar la reducción de los costos de endeudamiento, especialmente a la luz de la falta de datos oficiales debido al cierre prolongado del Gobierno.

* "Los datos son muy dispares en este momento y estos son individuos en la Fed con diferentes proyecciones y diferentes pensamientos en torno a todo", dijo Tony Welch, director de inversiones de SignatureFD en Atlanta. "Es el resultado del tira y afloja entre la inflación y el empleo en estos momentos. Y la gente tiene diferentes perspectivas al respecto".

* El rendimiento de los papeles referenciales a 10 años ganaba 4,5 puntos básicos, al 4,186%, con un avance acumulado de 5 puntos básicos en la semana, en camino de su segunda alza semanal consecutiva.

* El retorno de la deuda a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas, subía 1,1 puntos básicos, al 3,541%, con un descenso de 2,5 puntos básicos en la semana. El de las notas a 30 años sumaba 5,9 puntos básicos, al 4,849%, y casi 6 puntos básicos en la semana, lo que supone su segundo avance semanal seguido.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimiento, que mide la diferencia entre el retorno de los bonos a dos y 10 años y es considerada un indicador de las expectativas económicas, operaba a 64,3 puntos básicos tras tocar 65,3, su cota más alta desde el 21 de abril.

(Editado en español por Carlos Serrano)