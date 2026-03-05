Rendimiento bonos Tesoro EEUU sube por cuarto día, ya que alza del crudo eleva el riesgo de inflación

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 5 mar (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense ‌subía por cuarta sesión consecutiva el ‌jueves, ⁠ya que la escalada de la guerra en Irán seguía ejerciendo presión al alza sobre los precios del petróleo y avivaba la preocupación por la aceleración de la inflación ​y su impacto ⁠en ⁠la política de la Reserva Federal. * El crudo Brent ganó un 5,17% a 85,61 dólares, y ​el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) subió un 8,91%, a 81,29 dólares, a medida que más ‌petroleros eran atacados en aguas del golfo y la guerra ​entre Estados Unidos e Irán se intensificaba. Los ​drones iraníes entraron en Azerbaiyán, amenazando con extender la crisis a más productores de petróleo de la región.

* Los precios del petróleo han subido cerca de un 18% desde que comenzó la guerra la semana pasada.

* El rendimiento de las notas referenciales a 10 años subió 5 puntos básicos (pb), al 4,132%, tras tocar un máximo de tres ​semanas del 4,148%. El rendimiento se ha disparado más de 17 puntos básicos en los últimos cuatro días, su mayor subida en cuatro sesiones ⁠desde principios de julio.

* "El aumento de los precios de la gasolina asociado a los acontecimientos en Oriente Medio es una preocupación ‌para quienes esperan una reacción de la Fed", dijo Michael Green, de Simplify Asset Management. "Lo realmente crítico es que los temores a la inflación están frenando las expectativas de que la Fed recorte las tasas, eso es realmente lo que está impulsando la curva más que cualquier otra cosa".

* Según datos de LSEG, los mercados descuentan en la actualidad unos 40 pb de recortes de la Fed este año, frente a los 50 pb ‌previos al comienzo de la guerra.

* El retorno de los papeles a 30 años avanzó 2,6 pb, al ⁠4,743%, después de tocar el 4,772%, su nivel más alto desde el 12 de febrero.

* Una ‌parte muy vigilada de la curva de rendimiento, que mide la diferencia entre el ⁠retorno de los bonos a dos y 10 años , se situó ⁠en 54,4 pb.

* Los datos económicos recientes también han servido para indicar que las presiones sobre los precios se mantienen, mientras que el mercado laboral sigue estable, lo que hace menos probable que la Fed vea la necesidad de reducir las tasas de interés.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos ‌años , que suele evolucionar en consonancia con ​las expectativas de tasas de interés de la Fed, subió 4,4 pb, hasta el 3,587%. El rendimiento a dos años se ha disparado casi 22 pb en las últimas cuatro sesiones, su mayor subida en cuatro días desde mediados de mayo. (Reporte de Rae Wee en ‌Singapur; reporte adicional de Harry Robertson en Londres; editado en español por Carlos Serrano y Daniela Desantis)