Rendimiento bonos Tesoro EEUU sube tras dato, mercado evalúa senda de tasas de la Fed

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 18 sep (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense subía el jueves, después de que un indicador del mercado laboral fuera más sólido de lo que se esperaba, y mientras los inversores siguen evaluando la senda de la política monetaria tras la decisión de la Reserva Federal en la jornada previa.

* El Departamento de Trabajo informó que las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo disminuyeron en 33.000, hasta una cifra desestacionalizada de 231.000, por debajo de las 240.000 estimadas por los economistas encuestados por Reuters, y revirtiendo el aumento de la semana anterior.

* Un informe separado mostró que un indicador de la producción industrial en la región del Atlántico medio repuntó a 23,2 en septiembre, muy por encima de la estimación de 2,5 y de la lectura negativa anterior de 0,3, mientras que una medida de los precios pagados disminuyó.

* Estos datos llegan después de que la Fed recortara las tasas en 25 puntos básicos el miércoles y señalara que se avecinan más rebajas en un esfuerzo por frenar la debilidad del mercado laboral.

* Los rendimientos no habían dejado de caer en las últimas semanas en previsión de la bajada de tasas del banco central, y el bono a 10 años tocó la semana pasada un mínimo de 7 meses del 3,994%, después de que algunos datos económicos indicaran que el mercado laboral podría estar flaqueando.

* El rendimiento del bono a 10 años subía 5,3 puntos básicos, hasta el 4,129%, y se encaminaba a sus primeras sesiones de ganancias consecutivas desde principios de septiembre, y a su mayor salto en dos sesiones en un mes. El retorno del bono a 30 años subía 6,7 puntos básicos, hasta el 4,741%.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimientos, que mide la diferencia entre los retornos de la deuda a dos y 10 años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situaba en 54 puntos básicos.

* Según los datos de LSEG, los mercados prevén actualmente un 85,5% de posibilidades de que la Reserva Federal recorte al menos 25 puntos básicos en su reunión de octubre y casi 50 puntos básicos para fin de año.

* El rendimiento de la deuda a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés de la Fed, subía 3,9 puntos básicos, hasta el 3,586%. (Reporte de Chuck Mikolajczak; Editado en español por Javier Leira)