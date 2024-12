Rendimiento de bono de eeuu a 10 años cae a mínimos de seis semanas tras dato de empleo

(Actualiza al cierre y agrega firma de autor)

Por Tatiana Bautzer

NUEVA YORK, 6 dic (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidenses a 10 años cayó a un mínimo de seis semanas tras la publicación de los datos de empleo de noviembre, que los inversores consideraron una luz verde para que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en su reunión del 17 y 18 de diciembre.

* El rendimiento de los papeles a 10 años cayó 3,3 puntos básicos, al 4,149%. La parte delantera de la curva tuvo una baja más pronunciada, con el retorno del Tesoro estadounidense a dos años retrocediendo 5 puntos básicos, al 4,077%, un nivel no visto desde el 1 de noviembre.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimiento entre la deuda a dos y 10 años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se empinó a 5,1 puntos básicos.

* Las probabilidades de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la reunión de diciembre subieron al 89% el viernes, frente al 70% del jueves, según la herramienta FedWatch de CME.

* "Parece que no hay motivos para preocuparse por una recesión inminente ni para que la Fed haga una pausa en sus recortes", declaró Brian Jacobsen, de Annex Wealth Management.

* Las nóminas no agrícolas aumentaron en 227.000 puestos de trabajo el mes pasado, tras un incremento revisado al alza de 36.000 en octubre, informó el viernes el Departamento de Trabajo en su estrechamente vigilado informe de empleo. No obstante, no pareció señalar un cambio sustancial en las condiciones del mercado laboral.

* "Los datos fueron un bufé de Acción de Gracias, con nóminas en su punto, revisiones positivas, pero el desempleo subiendo a pesar de la caída de la tasa de participación. Este dato no mata el espíritu festivo y la Fed sigue en camino de aplicar un recorte en diciembre", dijo Lindsay Rosner, de Goldman Sachs Asset Management.

(Reporte de Tatiana Bautzer, Chuck Mikolajczak y Davide Barbuscia; editado en español por Carlos Serrano y Javier López de Lérida)

Reuters