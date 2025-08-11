Rendimiento de bonos a dos años sube antes del informe de precios al consumo de EEUU del martes

Por Karen Brettell

11 ago (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años bajaba el lunes, mientras que el de las notas a dos años, sensibles a las tasas de interés, tocaron máximos de una semana antes del esperado informe sobre la inflación de los precios al consumidor de julio.

* Los retornos cayeron tras datos de empleo de julio que mostraron que los empleadores añadieron menos puestos de trabajo de lo esperado el mes pasado, mientras que las alzas de empleo de los meses anteriores también se revisaron a la baja.

* Los operadores ven ahora un 88% de probabilidades de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en su reunión de septiembre, pero la perspectiva de un nuevo repunte de la inflación complica las proyecciones futuras.

* El presidente de la Fed, Jerome Powell, afirmó con anterioridad que prevé que los precios suban este verano boreal como consecuencia de las políticas arancelarias del presidente Donald Trump.

* No obstante, Thomas Simons, economista jefe de Estados Unidos en Jefferies en Nueva York, dijo que es probable que un consumidor debilitado melle los aumentos de la inflación.

* "Si tenemos una inflación impulsada por los aranceles que haga subir los precios de los bienes, eso reducirá la demanda de otra cosa, ya sean otros bienes o servicios. Por lo tanto, el poder de fijación de precios se verá debilitado y veremos algunos descensos compensatorios en los precios que limitarán la presión inflacionaria general", añadió.

* El rendimiento de los bonos a 10 años bajaba 1 punto básico, al 4,273%, y el de las notas a dos años subía 0,8 puntos básicos, al 3,766%.

* La curva de rendimiento entre los papeles a dos y 10 años se aplanaba en torno a un punto básico, a 51 puntos básicos. (Editado en español por Carlos Serrano)