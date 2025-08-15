Rendimiento de bonos de EEUU a más largo plazo sube, con política de la Fed en el foco

Por Karen Brettell

15 ago (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a más largo plazo subía el viernes, mientras los operadores evalúan la cantidad de recortes de tasas de interés que podría realizar la Reserva Federal este año.

* Los operadores dan casi por descontado que la Fed rebajará las tasas en septiembre, ya que el mercado laboral y otros indicadores económicos apuntan a una desaceleración de la economía. Hasta ahora, los aranceles no se han trasladado a la inflación de los precios al consumo, incrementando las posibilidades de un recorte el mes que viene.

* Sin embargo, la inflación de los precios al productor, que fue más elevada de lo esperado el jueves, moderó las expectativas de que el banco central estadounidense lleve a cabo un movimiento mayor de lo habitual de 50 puntos básicos.

* "La curva de rendimiento sigue empinándose. Creo que eso está en función de los recortes de tasas de la Fed que se avecinan en septiembre", dijo Tom di Galoma, de Mischler Financial Group. "No creo que vaya a ser de 50 en septiembre. Probablemente 25 es más lógico en este momento, sobre todo por el hecho de que Powell parece reacio".

* El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha expresado su renuencia a recortar las tasas, ya que anticipa que las políticas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acelerarán la inflación este verano boreal.

* Los inversores estarán atentos por si Powell se opone a las previsiones del mercado sobre recortes en el simposio anual de política económica que celebrará el banco central estadounidense en Jackson Hole, Wyoming, la próxima semana.

* El rendimiento de los bonos a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de la Fed, bajaba 0,9 puntos básicos, al 3,73%, y el de las notas a 10 años subía 0,9 puntos básicos, al 4,302%.

* La curva de rendimiento entre los bonos a dos y 10 años se empinaba 2 puntos básicos, a 57,4 puntos básicos, la mayor pendiente desde el 16 de julio.

(Editado en español por Carlos Serrano)