Rendimiento de bonos de EEUU baja a la espera de la declaración de la Reserva Federal

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 10 dic (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense bajaba el miércoles, antes del previsible anuncio por parte de la Reserva Federal de un recorte de las tasas de interés.

* Se espera que la Fed rebaje las tasas en 25 puntos básicos, mientras las autoridades monetarias deben hacer frente a las lagunas en los datos económicos causadas por el reciente cierre del Gobierno y trabajar a través de puntos de vista opuestos sobre los riesgos que enfrenta la economía.

* Según la herramienta FedWatch de CME, la probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos es del 89,9%, y muchos actores del mercado anticipan un "recorte con mensaje restrictivo", en el que la Fed podría indicar que planea ralentizar o detener la senda de reducciones de tasas.

* Los rendimientos en todo el mundo han subido en las últimas semanas, ya que muchos bancos centrales han señalado que están al final o cerca del término de sus propios ciclos de flexibilización, mientras que se prevé que el Banco de Japón suba las tasas en su reunión de política monetaria de la próxima semana.

* "El mercado está pensando en todo el panorama de los rendimientos soberanos mundiales, y estamos al final de la línea en términos de recortes de tasas en el resto del mundo", dijo Thomas Urano, de Sage Advisory en Austin, Texas. "La inflación no está desapareciendo realmente, no es sólo un problema de Estados Unidos".

* El retorno de los bonos a 10 años cedía 1,2 puntos básicos, al 4,174%, en camino a romper una racha de cuatro sesiones al alza, la más larga en cinco semanas; el de las notas a 30 años cedía 1,9 puntos básicos, al 4,79%; y el de la deuda a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de la Fed, restaba 1,3 puntos básicos, al 3,6%.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimiento, que mide la diferencia entre el retorno de los bonos a dos y 10 años y es considerada un indicador de las expectativas económicas, operaba en 57,2 puntos básicos.

Tras las sólidas subastas de papeles a 10 y tres años de esta semana, el jueves llegará más oferta al mercado en forma de 22.000 millones de dólares en bonos a 30 años.