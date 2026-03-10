Rendimiento de bonos de EE.UU. cae por alivio de temores inflacionarios tras palabras de Trump sobre guerra

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 10 mar (Reuters) -

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense caía el martes, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la guerra contra Irán podría terminar pronto, lo que alivió los temores de que un conflicto prolongado mantenga elevados los precios del petróleo y reavive la inflación.

* Los precios del crudo se desplomaban un 7% en la sesión, tras tocar un pico de más de tres años en la víspera. Los comentarios de Trump aliviaron las preocupaciones sobre interrupciones prolongadas en el suministro petrolero.

* Trump amenazó el lunes con intensificar la guerra con Irán si este país bloquea los envíos de crudo desde Oriente Medio, aunque predijo un rápido final del conflicto.

* "Un pequeño cambio en la percepción sobre la dirección de la guerra y los precios de la energía se está reflejando en el mercado del Tesoro", afirmó Will Compernolle, estratega macroeconómico de FHN Financial.

* El rendimiento de los bonos ha subido durante la última semana, ya que a los inversores les preocupa que el aumento de los precios del crudo pueda impulsar la inflación, lo que llevaría a la Reserva Federal a retrasar la bajada de las tasas de interés.

* El retorno de las notas a dos años, que suele evolucionar en consonancia con las expectativas de tasas de la Fed, caía 3,1 puntos básicos, al 3,561%, y el de los papeles referenciales a 10 años cedía 1,1 puntos básicos, al 4,123%.

* La curva de rendimiento entre la deuda a dos y 10 años se empinaba cerca de medio punto básico, a 56 puntos básicos.

(Editado en español por Carlos Serrano)