Rendimiento de bonos de EEUU cae por apuesta de seguridad frente a declive de acciones

Por Alden Bentley

NUEVA YORK, 14 nov (Reuters) - Las compras de bonos del Tesoro estadounidense presionaban a la baja los rendimientos el viernes, ya que las ventas en Wall Street llevaban a los inversores a buscar activos de menor riesgo mientras esperan a que el Gobierno reanude la publicación de indicadores económicos.

* El retorno de las notas a 10 años bajaba 2,1 puntos básicos, al 4,09%, y el de la deuda a 30 años cedía 1,3 puntos básicos, al 4,689%.

* "Parece que cuando el movimiento de las acciones empezó a acelerarse, las tasas también bajaron un poco", dijo Gennadiy Goldberg, de TD Securities en Nueva York. "Hoy es una oferta de refugio, ya que la renta variable está más baja".

* En lugar de restablecer cierta confianza en el mercado, la reapertura del Gobierno esta semana avivó el sentimiento de aversión al riesgo, con los inversores preocupados por que las lagunas en los datos económicos, una vez que empiecen a publicarse de nuevo, retrasen o desbaraten los recortes de tasas de interés de la Reserva Federal.

* Hay dudas sobre la publicación de los datos de inflación de octubre y el informe de empleo no incluirá la tasa de desempleo, según dijo el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, porque no se realizó la encuesta de hogares a partir de la cual se calcula.

* En los últimos días, varios oradores de la Fed expresaron sus reservas sobre la flexibilización de la política monetaria el mes que viene, basándose en las preocupaciones sobre la inflación y lo que parece un mercado laboral más estable. Los rendimientos a largo plazo se veían afectados en parte por la débil subasta de bonos a 30 años de la víspera.

* El retorno de la deuda a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de la Fed, restaba 2,1 puntos básicos, al 3,568%.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimiento, que mide la diferencia entre el retorno de los papeles a dos y 10 años y es considerada un indicador de las expectativas económicas, operaba a 52 puntos básicos positivos.

(Editado en español por Carlos Serrano)