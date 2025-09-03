Rendimiento de bonos de EEUU cae tras datos laborales, a la espera de rebaja de tasas

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 3 sep (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense caía el miércoles, tras datos que mostraron un descenso de las ofertas de empleo en julio, reflejando un debilitamiento del mercado laboral que reforzó las expectativas de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal este mes.

* El retorno de las notas a dos años, vinculada a las tasas de interés, bajaba 5,4 puntos básicos, al 3,604%, y el de las notas referenciales a 10 años perdía 5,8 puntos básicos, al 4,217%.

* Los descensos se produjeron después de que la Encuesta de Vacantes y Rotación Laboral (JOLTS) de la Oficina de Estadísticas Laborales mostró que las ofertas de empleo, una medida de la demanda de mano de obra, cayeron a 7,181 millones el último día de julio. Los economistas encuestados por Reuters esperaban 7,38 millones de puestos de trabajo sin cubrir.

* La contratación se incrementó en 41.000 puestos, hasta 5,308 millones, en julio. Los despidos aumentaron en 12.000, hasta 1,808 millones.

* "Una vez más, aquí no hay mucho de malo. En resumen, no hay señales de recesión, ni siquiera de desaceleración económica, en los titulares de este informe", escribió Carl Weinberg, de High Frequency Economics, en una nota de análisis.

* "Las ofertas disminuyen según la tendencia. ¿Y qué? El descenso es leve. Los niveles siguen altos y por encima de los niveles prepandémicos", agregó.

* El rendimiento de los papeles a 30 años caía 7,1 puntos básicos, al 4,898%, tras tocar el 5% más temprano en la sesión, su máximo en cerca de un mes y medio.

* La curva de rendimiento entre la deuda a dos y 10 años se reducía a 60,9 puntos básicos, frente a los 62 puntos básicos del martes. La curva alcanzó los 63,8 puntos básicos en la jornada, su mayor diferencial desde abril. (Editado en español por Carlos Serrano)