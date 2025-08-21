Rendimiento de bonos de EEUU sube antes de reunión de la Reserva Federal en Jackson Hole

Por Matt Tracy

WASHINGTON, 21 ago (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense subía el jueves, tras una elevada cifra semanal de solicitudes de subsidio por desempleo y antes de los esperados comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el viernes.

* El retorno de las notas referenciales a 10 años ganaba 1,8 puntos básicos, al 4,314%.

* El rendimiento de los papeles a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés, avanzaba 1,2 puntos básicos, al 3,764%.

* El aumento de los rendimientos siguió a un informe que mostró el mayor aumento en el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo desde finales de mayo.

* "En general, fue una ronda decepcionante de datos que ha contribuido a una modesta firmeza en los bonos del Tesoro, aunque las implicaciones para las perspectivas de política monetaria a corto plazo son limitadas", dijo en una nota Vail Hartman, de BMO Capital Markets.

* El principal motor del mercado esta semana será la reunión anual de la Fed en Jackson Hole, Wyoming, que comienza más tarde en el día. Los inversores seguirán de cerca las declaraciones de Powell, en busca de pistas sobre el rumbo de las tasas a corto plazo.

* Los futuros de los fondos de la Fed ven un 79,6% de probabilidades de un recorte en septiembre, según la herramienta FedWatch de CME, en contraste con el 83% del miércoles y el 94% de hace una semana. El mercado apuesta por una rebaja de unos 56 puntos básicos este año y un total de 126 puntos básicos hasta fines de 2026, según FedWatch.

* La brecha entre el rendimiento de las notas a dos y 10 años, considerada un indicador de las expectativas de crecimiento, operaba en 54,9 puntos básicos, casi sin cambios respecto a la víspera. La curva se ha pronunciado recientemente, ya que el mercado espera que la Fed reanude su ciclo de recortes el mes que viene.

(Editado en español por Carlos Serrano)