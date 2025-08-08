Rendimiento de bonos de EEUU sube, inversores esperan datos

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 8 ago (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense subieron el viernes y el de las notas referenciales a 10 años registró su primer avance semanal en tres semanas, después de una serie de decepcionantes subastas antes de datos de inflación la próxima semana.

* Los retornos operaron de forma volátil durante la semana: bajaron tras datos económicos que indicaron poco movimiento en el mercado laboral, mientras que un informe del sector servicios insinuó una reavivación de las presiones inflacionarias, y giraron al alza después de subastas de deuda por valor de US$125.000 millones que contaron con una débil demanda.

* El rendimiento de los papeles a 10 años sufrió su mayor caída semanal en dos meses la semana pasada, después de un informe laboral poco alentador que elevó de forma brusca las expectativas sobre el calendario y la cantidad de recortes de tasas de interés de la Reserva Federal este año.

* Los datos de la próxima semana incluirán múltiples lecturas sobre la inflación, incluido el índice de precios al consumidor (IPC), que influirá considerablemente en las expectativas sobre las tasas de interés del banco central.

* El retorno de los bonos a 10 años subió 3,9 puntos básicos, al 4,283%, con un alza semanal del 6,5 puntos básicos, en su mayor avance semanal desde principios de julio.

* El rendimiento de las notas a 30 años ganó 4,1 puntos básicos en la sesión, al 4,853%, y 4,9 puntos básicos en la semana, tras dos descensos semanales consecutivos.

* El presidente de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, dijo el viernes que los objetivos de inflación y empleo de la Fed enfrentan riesgos, y que las autoridades deben encontrar un equilibrio entre cuál parece ser la amenaza más seria al decidir si es apropiado reducir las tasas.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimiento, que mide el diferencial entre el retorno de los papeles a dos y 10 años y es considerada un indicador de las expectativas económicas, operaba a 52,5 puntos básicos.

* El retorno de la deuda a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas, avanzó 2,2 puntos básicos en la jornada, al 3,756%, y 5,8 puntos básicos a nivel semanal, su mayor alza semanal desde la terminada el 3 de julio. (Editado en español por Carlos Serrano)