NUEVA YORK, 9 dic (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense subía en su mayoría el martes, borrando los descensos anteriores tras los datos sobre el mercado laboral y antes de un anuncio de política monetaria de LA NACION Federal en el que se espera en gran medida un recorte de las tasas de interés.

* Los retornos cayeron durante la sesión, antes de moverse bruscamente al alza después de que el Departamento de Trabajo dijo que las ofertas de empleo aumentaron en 12.000, a 7,670 millones, en el último día de octubre, en su Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS).

* "Fue una pequeña sorpresa que aumentaran las ofertas de empleo, pero estamos en un periodo muy inusual con el cierre del Gobierno", dijo Tom di Galoma, de Mischler Financial Group en Stamford, Connecticut.

* "Cada agencia y cada empresa privada que pronostica cualquier tipo de dato de empleo o prácticamente cualquier clase de dato económico en este momento está rezagada (...) pero el mercado cayó, la curva se aplanó. Es sin duda un resultado bajista", agregó.

* El rendimiento de los bonos a 10 años ganaba 1,4 puntos básicos, al 4,186%, tras tocar un mínimo de sesión del 4,141%, para una racha de cuatro sesiones al alza por primera vez en cinco semanas.

* Los mercados esperan en gran medida que la Fed rebaje las tasas en 25 puntos básicos el miércoles y muchos expertos anticipan un "recorte con mensaje restrictivo", en el que se podría ralentizar o detener la senda de reducciones del banco central estadounidense.

* El retorno a a 30 años cedía 0,5 puntos básicos, al 4,81%, frente al mínimo de la sesión del 4,775%, y el de las notas a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de la Fed, avanzaba 2,8 puntos básicos, al 3,611%.

