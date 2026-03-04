Rendimiento de bonos de EEUU sube por tercer día mientras se evalúa el riesgo de inflación

Por Chuck Mikolajczak

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense subía por tercera sesión consecutiva el miércoles, mientras los inversores evalúan la probabilidad de una inflación más alta y la trayectoria de la política monetaria, porque la guerra en Irán ejerce presión al alza sobre los precios del petróleo.

* La guerra entre Estados Unidos e Irán recrudeció después de que un ataque estadounidense alcanzó un buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka, agravando una crisis que ha paralizado el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz y ha cortado el suministro de petróleo y gas de Oriente Medio.

* Los precios del crudo bajaban casi un 1% en la sesión, cerca aún de niveles no vistos desde junio, tras una información que indicó que agentes iraníes intentaron iniciar conversaciones con Washington para poner fin al conflicto.

* El rendimiento de los bonos referenciales a 10 años subía 2,9 puntos básicos, al 4,086%, en camino a su primera racha de tres días consecutivos al alza desde mediados de enero.

* "En estos momentos hay muchos tirones y empujones en el mercado de bonos del Tesoro", dijo Bill Northey, directivo de U.S. Bank Wealth Management, en Billings, Montana.

* "Creemos que el impacto de lo que está sucediendo en Oriente Medio se refleja en dos aspectos: por un lado, crea un escenario de aversión al riesgo que genera cierto optimismo entre los compradores en torno al mercado de bonos como activo de refugio, pero, por otro lado, tiene implicaciones para la inflación debido al aumento de los costos de los hidrocarburos, y eso tiene consecuencias para la política de la Reserva Federal", agregó.

* El retorno de las notas a 30 años subía 1,8 puntos básicos, al 4,721%, y el de la deuda a dos años -que suele evolucionar en consonancia con las expectativas de tasas de interés de la Fed- ganaba 3,3 puntos básicos, al 3,533%.

* Una parte muy seguida de la curva de rendimiento, que mide la diferencia entre el retorno de los papeles a dos y 10 años

y es

considerada un indicador de las expectativas económicas, marcaba 54,9 puntos básicos.

