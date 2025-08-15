Rendimiento de bonos de EEUU suben con política de la Fed en el foco

Por Karen Brettell

15 ago (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense subieron el viernes, mientras los operadores evalúan la cantidad de recortes de tasas de interés que podría realizar la Reserva Federal este año.

* Los operadores dan casi por descontado que la Fed bajará las tasas en septiembre, ya que el mercado laboral y otros indicadores económicos apuntan a una desaceleración de la economía.

* Hasta ahora, los aranceles no se han trasladado a la inflación de los precios al consumo, incrementando las posibilidades de un recorte el mes que viene.

* Sin embargo, la inflación de los precios al productor, que fue más alta de lo esperado el jueves, moderó las expectativas de que el banco central estadounidense lleve a cabo un movimiento mayor de lo habitual de 50 puntos básicos.

* El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha expresado su renuencia a recortar las tasas, ya que anticipa que las políticas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acelerarán la inflación este verano boreal.

* Los inversores estarán atentos por si Powell se opone a las previsiones del mercado sobre recortes en el simposio anual de política económica que celebrará el banco central estadounidense en Jackson Hole, Wyoming, la próxima semana.

* El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, dejó el viernes la puerta abierta a apoyar un recorte de las tasas de interés en septiembre si nuevos datos son tranquilizadores, pero dijo que los recientes informes que muestran un alza de la inflación de los servicios apoyan cierta pausa en medio del impulso "estanflacionario" de los aranceles.

* El rendimiento de los bonos a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de la Fed, subió 2 puntos básicos, al 3,759%, y el de las notas a 10 años ganó 3,5 puntos básicos, al 4,328%.

* La curva de rendimiento entre los bonos a dos y 10 años se empinó 2 puntos básicos, a 56,7 puntos, pero antes alcanzó un 57,6, la mayor pendiente desde el 16 de julio. (Editado en español por Carlos Serrano)