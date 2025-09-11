Rendimiento de bonos del Tesoro de EEUU a 10 años caen bajo 4% tras dato de inflación de EEUU

Por Alden Bentley

NUEVA YORK, 11 sep (Reuters) - La rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años cayó el jueves por debajo del 4%, a mínimos de cinco meses, tras conocerse unos datos de inflación que, aunque superaron las estimaciones, probablemente no disuadirán a la Reserva Federal de relajar su política monetaria la próxima semana.

* El índice de precios al consumidor del Departamento del Trabajo de agosto subió un 0,4%, tras el alza del 0,2% de julio. Este avance se situó justo por encima del 0,3% esperado, mientras que el IPC interanual subió un 2,9%, tal y como se esperaba, un poco más que el incremento del 2,7% de julio.

* La caída de los precios de producción del miércoles dio al mercado la confianza de que la inflación no será un problema suficiente para mantener a la Reserva Federal en suspenso tras la reunión de la semana que viene.

* En el otro lado del doble mandato de la Reserva Federal, se considera que el debilitamiento del mercado laboral allana el camino para un recorte de al menos 25 puntos básicos.

* Esto se vio reforzado por las peticiones iniciales de subsidio de desempleo que también se publicaron el jueves, que mostraron que 263.000 personas solicitaron el seguro de desempleo la semana pasada, mucho más de lo esperado y de las 236.000 peticiones revisadas de la semana pasada.

* "El IPC ligeramente elevado y el IPC subyacente en línea con las expectativas refuerzan la idea de que la Fed va a recortar las tasas la próxima semana", dijo Oliver Pursche, vicepresidente senior, asesor, en Wealthspire Advisors en Westport, Connecticut.

* "El aumento de las solicitudes de desempleo sugiere que existe la posibilidad de que sean 50 puntos básicos en lugar de 25 aunque creo que sigue siendo sólo una posibilidad remota.

Pero ciertamente parece que ha vuelto "las malas noticias son buenas noticias", dijo Pursche.

* Los futuros de tasas reflejan ahora las apuestas a tres recortes consecutivos de tipos de la Fed de un cuarto de punto, uno en cada reunión que queda este año, empezando por la de este martes y miércoles.

* La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años llegó a caer al 3,996%, su nivel más bajo desde el 7 de abril, y luego recortaba pérdidas para operar con un descenso de 1 punto básico a 4,022%.

* El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés de la Reserva Federal, caía 2,9 puntos básicos, a 3,504%.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimientos, que mide la diferencia entre los bonos a dos y diez años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se empinó a 51,7 puntos básicos.

* El rendimiento del bono a 30 años operaba sin cambios a 4,677%, con el mercado ahora a la espera de ver cómo se desarrolla la subasta del Tesoro de US$22.000 millones el jueves, tras las fuertes ventas de bonos a tres y diez años a principios de semana. (Reporte de Alden Bentley; Editado en Español por Ricardo Figueroa)