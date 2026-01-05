Rendimiento de bonos del Tesoro de EEUU cae antes de datos clave sobre empleo

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 5 ene (Reuters): el rendimiento de los bonos del Tesoro caía el ⁠lunes, mientras los ⁠operadores esperan datos que deberían ofrecer nuevas pistas sobre el estado de la economía de Estados Unidos y la probable ⁠trayectoria ‌de ​la política de la Reserva Federal, culminando con el informe de empleo de ​diciembre, que se conocerá el viernes.

* Las publicaciones económicas ‌de los últimos meses se han visto empañadas ‌por los problemas de ​recopilación de datos tras los 43 días de cierre del Gobierno federal. A medida que pasen esos efectos, los operadores se centrarán en particular en el estado del mercado laboral y en si la inflación está mostrando signos fiables de relajación desde niveles aún elevados.

* "Los mercados apreciarán mucho cierta limpieza en ⁠los datos", dijo Gennadiy Goldberg, de TD Securities en Nueva York.

* El principal foco ​de atención de la economía estadounidense esta semana será el informe de empleo de diciembre, que se espera que muestre que los empresarios añadieron 57.000 puestos de trabajo durante el mes, según la estimación mediana de los economistas encuestados por Reuters.

* La atención también se centrará en ⁠la tasa de desempleo, después de que los datos de noviembre mostraron un ​aumento inesperado a un máximo de cuatro años del 4,6%.

* Los operadores de futuros de fondos de la Fed ven solo una pequeña posibilidad de recorte ‍de tasas en enero, con un 54% de probabilidades para marzo.

* El rendimiento de los bonos a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de la Fed, bajaba 1,4 puntos básicos, al 3,463%, y ​el de las notas a 10 años cedía 1,6 puntos básicos, al 4,173%.

* La curva de rendimiento entre los papeles a dos y 10 años operaba con escasos ‍cambios, a 71 puntos básicos.

(Editado en español por Carlos Serrano)