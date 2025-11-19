Rendimiento de bonos del Tesoro EEUU baja antes de minutas de la Fed

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 19 nov (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos caía el miércoles, mientras los operadores esperan la publicación de datos económicos retrasados y las minutas de la reunión de octubre de la Reserva Federal en busca de pistas sobre la futura política monetaria.

* El Gobierno federal está publicando informes económicos retrasados después de reabrir la semana pasada tras un cierre récord de 43 días. La niebla de datos se suma a la incertidumbre sobre la política de la Fed, en medio de las dudas de muchas autoridades monetarias sobre nuevos recortes de tasas de interés debido a la persistente inflación.

* Esto ha mantenido también el retorno de las notas en un rango relativamente estrecho mientras los operadores esperan nuevos catalizadores para cambiar los precios.

* "Hemos estado tan privados de datos económicos de primer nivel durante tanto tiempo, que es difícil llegar a una posición de máxima convicción sobre el estado actual de la economía estadounidense hasta que empecemos a ver los datos", dijo Michael Lorizio, de Manulife Investment Management en Boston.

* Las minutas de la reunión de octubre de la Fed, que se publicarán más tarde en el día, podrían arrojar algo más de luz sobre cuántos responsables de política podrían oponerse a una rebaja de tasas en diciembre.

* El rendimiento de la deuda a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de la Fed, bajaba 1,9 puntos básicos, al 3,562%, y el de los papeles a 10 años restaba 1,5 puntos básicos, al 4,106%.

* La curva de rendimiento entre las notas a dos y 10 años se situaba en 53,8 puntos básicos.

* El Tesoro tiene previsto vender US$16.000 millones en bonos a 20 años durante la jornada. (Editado en español por Carlos Serrano)