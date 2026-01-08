Rendimiento de bonos del Tesoro EEUU sube antes del informe de empleo del viernes

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 8 ene (Reuters) -

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense subía el jueves, tras datos que mostraron que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidios de desempleo estuvo por debajo de las previsiones de los economistas, mientras los operadores esperan el informe de empleo del viernes para diciembre.

* Las solicitudes iniciales de subsidios estatales de desempleo aumentaron en 8.000, a una cifra desestacionalizada de 208.000, en la semana finalizada el 27 de diciembre, informó el jueves el Departamento de Trabajo. Los economistas consultados por Reuters habían previsto 210.000 solicitudes para la última semana.

* Por su parte, las solicitudes continuas aumentaron en 56.000 y se situaron en 1,914 millones, lo que indica una debilidad estructural que ha hecho que los trabajadores se muestren reacios a dejar sus puestos de trabajo, al tiempo que disminuye la contratación.

* "El diferencial entre ambas cifras es la prueba más contundente de un mercado laboral que no contrata ni despide", dijo Guy LeBas, de Janney Montgomery Scott en Filadelfia. "Desde el punto de vista de las tasas de interés, no está claro cómo debería reaccionar o reaccionará la política de la Reserva Federal ante eso y qué significa sobre las perspectivas económicas a más de un par de meses vista".

* Un informe separado de la empresa de recolocación Challenger, Gray & Christmas mostró que los despidos anunciados por las empresas con sede en Estados Unidos aumentaron un 58%, a un máximo de cinco años de 1,206 millones en 2025, con el recorte de costos por parte del Gobierno federal y las empresas de tecnología representando la mayor parte de las reducciones previstas.

* Los datos de empleo del viernes deberían ofrecer una imagen más clara del estado del mercado laboral, después de que los últimos meses se vieran empañados por retrasos y una recopilación de datos incompleta como consecuencia del cierre del Gobierno federal. * El rendimiento de los bonos a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de la Fed, subía 2,5 puntos básicos, al 3,494%, y el de las notas a 10 años ganaba 4,3 puntos básicos, al 4,181%. * La curva de rendimiento entre los papeles a dos y 10 años aumentaba cerca de 2 puntos básicos, a 69 unidades.

(Editado en español por Carlos Serrano)