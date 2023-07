Rendimiento de bonos eeuu baja antes de decisión de tasas de la fed

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 26 jul (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense bajaban el miércoles tras haber subido en las dos sesiones anteriores, ya que los inversores ajustaban sus posiciones antes de que la Reserva Federal eleve probablemente las tasas de interés en 25 puntos básicos (pb).

* El retorno de las notas había subido en los últimos días, ante la posibilidad de que la Fed adopte un tono agresivo y prepare el terreno para otra alza antes de fin de año.

* Los futuros de las tasas prevén que el aumento del miércoles sea el último, aunque la probabilidad de otra subida han aumentado a un 36%, frente al 25% de hace una semana, según la herramienta FedWatch de CME.

* El rendimiento de las notas a 10 años bajaba 2,9 pb, al 3,883%.

* En el extremo más corto de la curva, el rendimiento de la deuda a dos años, que suele reflejar las expectativas de tasas, cedía 0,6 pb, al 4,887%.

* "No vería los movimientos de esta mañana como impulsos de nada fundamental", dijo Will Compernolle, de FHN Financial en Nueva York. "Los inversores siempre contienen la respiración la mañana anterior a una reunión del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed), por lo que muchos movimientos son sensibles a las operaciones de bajo volumen. Muchos inversores están apuntalando sus posiciones antes de esta tarde".

* El rendimiento de los papeles a 30 años caía 2,5 pb, al 3,928%.

* El diferencial entre el retorno de la deuda a dos y 10 años, que se considera un indicador de recesión cuando los rendimientos de más largo plazo son más bajos que los de más corto plazo, se amplió el martes a -101,20 pb desde los -99,50 pb de última hora del lunes. (Editado en español por Carlos Serrano)

Reuters