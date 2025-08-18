LA NACION

Rendimiento de bonos EEUU baja mientras operadores siguen apostando a recorte de tasas en septiembre

Por Matt Tracy

WASHINGTON, 18 ago (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense bajaba el lunes, ya que el mercado se aferraba con fuerza a las apuestas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés el mes que viene, pese a que los datos de la semana pasada mostraron una inflación de los precios al productor mayor de lo esperado.

* El retorno de las notas a 10 años bajaba 1,6 puntos básicos, al 4,312%.

* El rendimiento de los papeles a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas, operaba estable al 3,752%, después de dispararse el jueves tras la publicación del reporte de inflación, pero desde entonces ha bajado ante las renovadas expectativas de recortes de tipos.

* Los operadores ven ahora un 84,2% de posibilidades de un recorte de 25 puntos básicos en la reunión del 16-17 de septiembre, según los futuros de los fondos de la Fed. El tipo oficial se sitúa en el 4,25%-4,5% desde diciembre.

* El evento más seguido esta semana será el simposio anual de la Fed en Jackson Hole, Wyoming. Algunos participantes del mercado anticipan que el presidente de la Fed, Jerome Powell, adoptará un tono agresivo en su discurso de apertura el viernes.

* "Sin embargo, creo que la curva de rendimiento podría aplanarse antes de su discurso del viernes en previsión de un tono más duro", dijo en una nota Tom di Galoma, de Mischler Financial en Park City, Utah.

* La brecha entre el rendimiento de los bonos a dos y diez años, considerada un indicador de las expectativas de crecimiento, se situaba en 56 puntos básicos, sin apenas cambios respecto al viernes.

* El Departamento del Tesoro tiene previsto celebrar dos subastas el lunes, una de US$82.000 millones en deuda a 13 semanas y otra de US$73.000 millones a 26 semanas.

(Editado en español por Carlos Serrano)

