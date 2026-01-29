Rendimiento de bonos EEUU cae mientras inversores esperan datos de empleo tras reunión de la Fed

Por Tatiana Bautzer

NUEVA YORK, 29 ene (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro caía el jueves, ya que los inversores adoptaban una postura de espera ante el informe mensual sobre empleo de la próxima semana, que se espera ofrezca señales más claras sobre el impulso del mercado laboral y el posible ritmo de recortes de las tasas de interés en 2026.

* Los actores del mercado también esperan que se alcance un acuerdo para negociar nuevas restricciones a los agentes federales de inmigración en Estados Unidos, lo que podría evitar un cierre del Gobierno durante el fin de semana.

* El retorno de las notas a dos años, que suele evolucionar en consonancia con las expectativas de tasas, cedía 2,8 puntos básicos, al 3,553%.

* Aunque la decisión de la Reserva Federal del miércoles de mantener las tasas sin cambios tuvo un impacto moderado en el mercado en general, el presidente de la entidad, Jerome Powell, expresó una visión optimista de las condiciones económicas a corto plazo y también dejó la puerta abierta a nuevos recortes durante el año, en función de los datos que se reciban.

* Los inversores confían en un acuerdo en el Senado que separe la legislación de financiación del Departamento de Seguridad Nacional de un paquete de medidas de gasto necesarias para financiar el ejército, los programas de salud y otras agencias, incluidos el Departamento de Trabajo y la Oficina de Estadísticas Laborales, durante el resto del año fiscal.

* Este resultado significaría que la oficina podría publicar el informe de nóminas de enero el próximo viernes. También se espera que libere revisiones de los datos de nóminas anteriores.

* El rendimiento de la deuda referencial a 10 años ganaba 1,2 puntos básicos, al 4,239%, y el de los papeles a 30 años operaba estable al 4,867%.

* La curva de rendimiento se empinaba por tercera sesión consecutiva, y el diferencial entre los bonos a dos y 10 años se ampliaba a 68,4 puntos básicos, frente a los 67 de la víspera.

(Editado en español por Carlos Serrano)