Rendimiento de bonos eeuu cae por preocupaciones sobre crecimiento económico

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 10 mar (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense caía el lunes, tras unos comentarios realizados el domingo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que aumentaron la preocupación sobre una inminente recesión en Estados Unidos.

* En una entrevista, Trump se negó a predecir si Estados Unidos podría enfrentar una recesión en medio de las preocupaciones del mercado de valores por sus acciones arancelarias sobre México, Canadá y China, diciendo que "hay un periodo de transición".

* El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo el viernes que la economía estadounidense podría desacelerarse en su transición desde el gasto público hacia un mayor gasto privado, calificándolo de "periodo de desintoxicación" necesario para alcanzar un equilibrio más sostenible.

* "Si el propio inquilino de la Casa Blanca no es terriblemente optimista sobre las expectativas de crecimiento a corto plazo, ¿por qué debería serlo el mercado?", dijo Will Compernolle, estratega macroeconómico de FHN Financial.

* "Si están dispuestos a pasar por lo que consideran un dolor a corto plazo, la desintoxicación, entonces existe un riesgo aún mayor de que, después de la desintoxicación, no tengan realmente la capacidad de detener una desaceleración antes de que sea demasiado tarde", agregó.

* El rendimiento de los bonos a 10 años bajaba 8,2 puntos básicos, al 4,236%, y el de las notas a dos años perdía 7,3 puntos básicos, al 3,929%.

* El diferencial entre el retorno de los papeles a dos y 10 años se empinaba en torno a un punto básico, hasta los 31 puntos básicos.

* El Tesoro venderá 119.000 millones de dólares en deuda esta semana, incluidos 58.000 millones en bonos a tres años el martes, 39.000 millones a 10 años el miércoles y 22.000 millones a 30 años el jueves.

(Editado en español por Carlos Serrano)