Rendimiento de bonos EEUU cae por preocupaciones sobre mercado laboral y cierre del Gobierno

Por Davide Barbuscia

NUEVA YORK, 1 oct (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense caía el miércoles, ya que los datos de empleo privado seguían apuntando a una creciente debilidad en el mercado laboral y el cierre del Gobierno de Estados Unidos dejaba a los inversores cuestionando su impacto en los mercados y la economía.

* El empleo privado disminuyó en 32.000 puestos de trabajo el mes pasado, tras un descenso revisado a la baja de 3000 en agosto, mostró el miércoles el informe Nacional de Empleo ADP. Economistas encuestados por Reuters esperaban un alza de 50.000 puestos, tras el avance de 54.000 en agosto.

* Los inversores consideraban el informe de ADP como un indicador clave de la salud del mercado laboral, ya que el cierre del Gobierno -que comenzó el martes a medianoche tras la interrupción de la financiación- significa que el reporte de empleo del Departamento de Trabajo para septiembre no se publicará el viernes y tampoco el dato sobre las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, previsto para el jueves.

* Esto también podría suponer un problema para la Reserva Federal a la hora de evaluar si sigue bajando las tasas de interés en su próxima reunión a finales de octubre, tras el recorte de 25 puntos básicos del mes pasado.

* "Se trata de otro dato en un contexto de una lista de datos débiles sobre el mercado laboral", dijo Matthew Miskin, estratega jefe de inversiones de Manulife John Hancock Investments, en referencia a las cifras de ADP.

* "El mercado laboral se está debilitando y, en nuestra opinión, es probable que la Fed continúe su senda de recortes hasta finales de año. El hecho de no disponer de otros datos dificulta las cosas para la Reserva Federal", afirmó.

* Los operadores de futuros sobre tasas apuestan ahora con más convicción por un recorte de 25 puntos básicos en octubre. La probabilidad de esa reducción subía al 99% el miércoles desde el 96% del martes, según datos de CME Group.

* El rendimiento de los bonos referenciales a 10 años bajaba casi 5 puntos básicos, al 4,094%, mientras que el de las notas a dos años caía 6 puntos básicos, al 3,543%.

(Editado en español por Manuel Farías)