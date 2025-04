Rendimiento de bonos eeuu cae por reacción arancelaria china; informe laboral atenúa el impacto

(.)

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 4 abr (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense cayó el viernes, después de que China contraatacó contra el plan arancelario del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque las pérdidas se atenuaron algo después de un sólido informe de empleo de Estados Unidos.

* Los retornos declinaron cuando China anunció aranceles adicionales del 34% a los productos estadounidenses, la escalada más grave en una guerra comercial que ha alimentado los temores de recesión mundial y provocado la mayor caída de las bolsas en años, con una huida de los inversores hacia activos de refugio.

* No obstante, los rendimientos recortaron algunos descensos después de que el Departamento de Trabajo informó que las nóminas no agrícolas aumentaron en 228.000 puestos de trabajo el mes pasado, muy por encima de la previsión de 135.000, mientras que la tasa de desempleo subió al 4,2% desde el 4,1%.

* "No hay mucho que disguste del informe de empleo", dijo Brian Jacobsen, de Annex Wealth Management, en Menomonee Falls, Wisconsin. "La Reserva Federal no se reúne hasta dentro de un mes, pero cuando lo haga podrá aplicar recortes con comodidad si los aranceles siguen vigentes en ese momento, aunque es probable que no sienta la urgencia de hacerlo".

* El rendimiento de los bonos referenciales a 10 años restó 8,3 puntos básicos, al 3,972%, tras caer a un mínimo de seis meses del 3,86% y culminando su mayor desplome semanal en unos ocho meses.

* El retorno de las notas a 30 años bajó 10,1 puntos básicos, al 4,383%, después de tocar su cota más reducida en cuatro meses, al 4,331%.

* El rendimiento de los papeles a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés, perdió 8,3 puntos básicos, al 3,605%, confirmando su mayor descenso semanal en unos siete meses tras alcanzar el 3,465%, su nivel más bajo desde principios de septiembre de 2022.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimiento, que mide el diferencial entre el retorno de la deuda a dos y 10 años y es considerada un indicador de las expectativas económicas, se situó a 32,6 puntos básicos.

(Reporte adicional de Sinéad Carew en Nueva York, Rae Wee en Singapur y Yadarisa Shabong en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)