Rendimiento de bonos eeuu desciende tras datos, a la espera de anuncio sobre aranceles de trump

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 1 abr (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense cayó el martes, tras datos económicos que mostraron debilidad en el sector manufacturero y el mercado laboral y en medio de un aumento de la cautela de los inversores ante el próximo anuncio sobre aranceles del presidente Donald Trump.

* El sector manufacturero estadounidense se contrajo en marzo tras crecer durante dos meses consecutivos, según datos del Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM), mientras que un informe del Departamento de Trabajo indicó que las ofertas de empleo bajaron en febrero en 194.000, a 7,568 millones, por la incertidumbre en torno a los inminentes aranceles.

* Trump tiene previsto anunciar nuevas barreras comerciales, lo que tiene inquietos a empresas, consumidores e inversores por la intensificación de la guerra comercial global. The Washington Post informó que los asesores de la Casa Blanca ha elaborado planes para imponer aranceles del 20% a la mayoría de los bienes importados a Estados Unidos.

* "Todo esto está creando mucha incertidumbre en el mercado", dijo Andrew Wells, de SanJac Alpha en Houston. "No sabremos hasta mañana si los aranceles seguirán adelante o no. Eso es lo otro, que están tratando de hornear las cosas, y es difícil hornear algo que aún no ha sucedido".

* El rendimiento de las notas referenciales a 10 años perdió 9,1 puntos básicos, al 4,154%, tras caer al 4,133%, su mínimo desde el 4 de marzo. El retorno de los papeles a 30 años restó 9,9 puntos básicos, al 4,515%.

* Como reflejo de la postura defensiva de los inversores, las acciones estadounidenses declinaron, mientras que el oro alcanzó un nuevo récord.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimiento, que mide el diferencial entre el retorno de la deuda a dos y 10 años y es considerada un indicador de las expectativas económicas, se situó a 29,1 puntos básicos.

* El retorno de los bonos a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés, cayó 5,1 puntos básicos, al 3,861%.

(Editado en español por Carlos Serrano)