Rendimiento de bonos EEUU opera mixto antes de la Fed; inversores se centran en subastas

Por Tatiana Bautzer

NUEVA YORK, 27 ene (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos operaba de forma mixta el martes, ya que los inversores se posicionaban antes de una decisión de política de la Reserva Federal que se espera mantenga las tasas de interés sin cambios, mientras que también estaban atentos a una subasta de notas a cinco años para obtener nuevas señales sobre la demanda de deuda pública.

* El retorno de la deuda referencial a 10 años subía levemente al 4,217% y el de los papeles a 30 años ganaba 1,6 puntos básicos, al 4,82%.

* En el extremo corto de la curva, el rendimiento de los papeles a dos años, que suele reflejar las expectativas de tasas, bajaba 2,8 puntos básicos, al 3,569%.

* No obstante, los bonos apenas reaccionaban a los datos que mostraron una inesperada caída de la confianza de los consumidores estadounidenses en enero hasta su nivel más bajo desde 2014.

* Esos datos no cambiaron la expectativa del mercado de que la Fed mantenga sin cambios las tasas al final de su reunión de dos días del miércoles. La herramienta FedWatch de CME Group mostraba el martes más de un 97% de probabilidades de que el banco central estadounidense deje sin cambios su tipo de referencia en el rango del 3,5%-3,75%, sin cambios respecto al lunes.

* También se espera que el Tesoro venda 70.000 millones de dólares en bonos a cinco años el martes y 44.000 millones de dólares en bonos a siete años el jueves.

* "Los mercados parecen estar reaccionando a la oferta esta semana", dijo Guy LeBas, de Janney Montgomery Scott en Filadelfia. "También estamos en modo de espera para finales de mes y observando la renta variable para un posible reequilibrio hacia la renta fija".

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimiento, que mide el diferencial entre el retorno de las notas a dos y diez años y es considerada un indicador de las expectativas económicas, se situaba en 64 puntos básicos.

(Editado en español por Juana Casas)