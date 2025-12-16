Rendimiento de bonos EEUU opera mixto por posibles distorsiones en datos laborales

NUEVA YORK, 16 dic (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos operaba mixto el martes, en una sesión en la que el retorno de las notas a 10 años revertía sus pérdidas iniciales, ya que los operadores atribuyeron un aumento inesperado en la tasa de desempleo el mes pasado a posibles distorsiones relacionadas con el cierre del Gobierno.

* Los empresarios crearon 64.000 puestos de trabajo el mes pasado, por encima de las expectativas de 50.000 de los economistas, y la tasa de desempleo subió al 4,6%. Los expertos encuestados por Reuters esperaban que la tasa se mantuviera sin cambios en el mes, al 4,4%.

* "No creo que hoy podamos sacar muchas conclusiones", dijo Will Compernolle, de FHN Financial en Chicago. "Diría que lo más importante es la subida de la tasa de desempleo al 4,6%. Pero incluso ahí, si nos fijamos en el informe de la BLS, tienen una nota técnica que dice que por una serie de razones el margen de error para noviembre es mayor".

* El informe de empleo retrasado para noviembre y una actualización parcial para octubre publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo el martes tampoco incluyeron la tasa de desempleo y otras métricas para octubre, después de que el cierre de 43 días del Gobierno impidió la recopilación de datos de los hogares.

* "Parece que el mercado laboral sigue enfriándose de forma gradual en lugar de mostrar una aceleración del deterioro. Por lo tanto, no creo que estos datos cambien en general nuestra comprensión de cómo va la economía o cómo va a reaccionar la Reserva Federal", agregó.

* El rendimiento de los bonos a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés de la Fed, bajaba 0,2 puntos básicos, al 3,506%; y el de las notas a 10 años ganaba 1 punto básico, al 4,192%.

* La curva de rendimiento entre los papeles a dos y 10 años se empinaba hasta los 68,4 puntos básicos, la mayor pendiente desde el 9 de abril.

* Los operadores de futuros sobre los fondos de la Fed ven sólo un 27% de probabilidades de un recorte de tasas en la reunión del 27-28 de enero, y la próxima rebaja podría producirse en abril. (Reporte de Karen Brettell; editado en español por Carlos Serrano)