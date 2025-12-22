Rendimiento de bonos EEUU sube al comienzo de una semana reducida por festividades navideñas

Por Matt Tracy

22 dic (Reuters) -

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subía el lunes, mientras el mercado se prepara para una semana de operaciones reducidas por las festividades navideñas. En la sesión, el retorno de las notas referenciales a 10 años mejoraba 0,3 puntos básicos, al 4,154%.

El rendimiento de la deuda a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés, avanzaba 1,1 puntos básicos, al 3,485%, y el de los papeles a 30 años sumaba 0,7 puntos básicos, al 4,828%.

Los rendimientos se mantuvieron prácticamente estables tras la publicación más temprano en la jornada del índice de actividad nacional de la Reserva Federal de Chicago. La muy observada parte de la curva de rendimientos del Tesoro estadounidense que mide la diferencia entre el retorno de los bonos a dos y 10 años, que se considera un indicador de las expectativas económicas, se situaba en 66,5 puntos básicos.

El Departamento del Tesoro celebrará varias subastas clave esta semana. El lunes venderá US$69.000 millones en notas a dos años; el martes, US$70.000 millones a cinco años; y el miércoles, US$44.000 millones a siete años.

Las probabilidades de que la Fed recorte las tasas en enero se sitúan por debajo del 20%, según datos de CME Group, pese a que los últimos datos estadounidenses mostraron que el Índice de Precios al Consumidor subió un 2,7% anualizado en noviembre.

Los mercados de renta fija tendrán un cierre adelantado el miércoles, a las 1900 GMT, y no abrirán el jueves, día de Navidad.

(Editado en español por Carlos Serrano)