Rendimiento de bonos EEUU sube; deuda a 10 años se encamina a romper racha de dos semanas de caídas

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 8 ago (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense subía el viernes y el de las notas referenciales a 10 años se encaminaba a su primer avance semanal en tres semanas después de una serie de subastas débiles.

* Los retornos operaron de forma volátil durante la semana: bajaron tras datos económicos que indicaron poco movimiento en el mercado laboral, mientras que un informe del sector servicios insinuó una reavivación de las presiones inflacionarias, y giraron al alza después de subastas de deuda por valor de US$125.000 millones que contaron con una débil demanda.

* El rendimiento de los papeles a 10 años sufrió su mayor caída semanal en dos meses la semana pasada, después de un informe laboral poco alentador que elevó de forma brusca las expectativas sobre el calendario y la cantidad de recortes de tasas de interés de la Reserva Federal este año. La semana que viene se publicará el Índice de Precios al Consumidor, que podría influir en las expectativas de tasas.

* "El informe de empleo fue mucho más débil de lo esperado con las revisiones y el tiempo dirá cómo son los datos del IPC y cómo influyen", dijo JoAnne Bianco, de BondBloxx Investment Management en Chicago. "Pero ahora el mercado espera tres recortes de tasas en las tres últimas reuniones del año".

* El retorno de los bonos a 10 años subía 3,3 puntos básicos, al 4,277%, con un alza semanal acumulada de 5,7 puntos básicos, en camino de su mayor avance semanal desde principios de julio.

* El rendimiento de las notas a 30 años ganaba 4,2 puntos básicos en la sesión, al 4,853%, y 4,6 puntos básicos en la semana, tras dos descensos semanales consecutivos.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimiento, que mide el diferencial entre el retorno de los papeles a dos y 10 años y es considerada un indicador de las expectativas económicas, operaba a 52,3 puntos básicos.

* El retorno de la deuda a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas, avanzaba 1,8 puntos básicos en la jornada, al 3,752%, y 5 puntos básicos a nivel semanal, en camino de registrar su mayor alza semanal desde la terminada el 3 de julio. (Editado en español por Carlos Serrano)