Rendimiento de bonos EEUU sube, operadores siguen apostando a recorte de tasas en septiembre

Por Matt Tracy

WASHINGTON, 18 ago (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense subía el lunes, ya que el mercado se aferraba a las apuestas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en septiembre, pese a que los datos de la semana pasada mostraron una inflación de los precios al productor mayor de lo esperado.

* El retorno de las notas a 10 años subía 0,9 puntos básicos, al 4,337%.

* El rendimiento de los papeles a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas, subía 1,2 pb al 3,771%, después de dispararse el jueves tras la publicación del reporte de inflación, pero desde entonces ha bajado ante las renovadas expectativas de recortes de tipos.

* Los operadores ven ahora un 84,2% de posibilidades de un recorte de 25 puntos básicos en la reunión del 16-17 de septiembre, según los futuros de los fondos de la Fed. El tipo oficial se sitúa en el 4,25%-4,5% desde diciembre.

* El evento más seguido esta semana será el simposio anual de la Fed en Jackson Hole, Wyoming. Algunos participantes del mercado anticipan que el presidente de la Fed, Jerome Powell, adoptará un tono agresivo en su discurso de apertura el viernes.

* La brecha entre el rendimiento de los bonos a dos y 10 años, considerada un indicador de las expectativas de crecimiento, se situaba en 56,8 puntos básicos, casi sin cambios respecto al viernes.

(Editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)