Rendimiento de bonos EEUU sube por cuarto día, ya que alza del crudo eleva el riesgo de inflación
(.)
Por Chuck Mikolajczak
NUEVA YORK, 5 mar (Reuters) -
de los bonos del Tesoro estadounidense por cuarta consecutiva el jueves,
* El crudo Brent ganaba un 3,64% en la sesión, a 84,36 dólares, y el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) mejoraba un 5,5%, a 78,77 dólares. Los precios del petróleo han subido cerca de un 16% desde que comenzó la guerra la semana pasada.
* Más petroleros fueron atacados en aguas del golfo Pérsico a medida que se intensifica la guerra entre Estados Unidos e Irán. Asimismo, drones iraníes entraron en Azerbaiyán, amenazando con extender la crisis a más productores de petróleo de la región. * El rendimiento de las notas referenciales a 10 años puntos básicos (pb),al,
* Según datos de LSEG, los mercados descuentan en la actualidad unos 40 pb de recortes de la Fed este año, frente a los 50 pb previos al comienzo de la guerra.
El retorno de los papeles a 30 años pb, ala dos años
(Reporte de Rae Wee en Singapur; reporte adicional de Harry Robertson en Londres; editado en español por Carlos Serrano)