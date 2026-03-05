LA NACION

Rendimiento de bonos EEUU sube por cuarto día, ya que alza del crudo eleva el riesgo de inflación

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 5 mar (Reuters) -

de los bonos ‌del Tesoro ‌estadounidense por ⁠cuarta consecutiva el jueves,

* El crudo Brent ganaba un 3,64% ​en ⁠la ⁠sesión, a 84,36 dólares, y el West ​Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) ‌mejoraba un 5,5%, a ​78,77 dólares. Los ​precios del petróleo han subido cerca de un 16% desde que comenzó la guerra la semana pasada.

* Más petroleros fueron atacados ​en aguas del golfo Pérsico a medida que ⁠se intensifica la guerra entre Estados Unidos ‌e Irán. Asimismo, drones iraníes entraron en Azerbaiyán, amenazando con extender la crisis a más productores de petróleo de la región. * El rendimiento de las notas ‌referenciales a 10 años puntos básicos (pb),al,

* Según datos de ⁠LSEG, los mercados descuentan ‌en la actualidad unos 40 pb ⁠de recortes de ⁠la Fed este año, frente a los 50 pb previos al comienzo de la guerra.

El retorno de los papeles ‌a 30 años ​pb, ala dos años

(Reporte de Rae Wee en Singapur; reporte adicional de Harry Robertson en Londres; editado ‌en español por Carlos Serrano)

