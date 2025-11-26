Rendimiento de bonos EEUU sube por sólidos datos y recogida de beneficios

Por Davide Barbuscia

NUEVA YORK, 26 nov (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subía el miércoles gracias a unos datos económicos mejores de lo esperado y a las ganancias obtenidas por los inversores tras cuatro días de alzas en los mercados de renta fija.

* Los nuevos pedidos de bienes de capital fabricados en Estados Unidos aumentaron en septiembre, mientras que los envíos crecieron con fuerza, reforzando las expectativas de los economistas de un crecimiento económico más rápido en el tercer trimestre, según mostraron el miércoles los datos de la Oficina del Censo del Departamento de Comercio.

* Las nuevas solicitudes de subsidio de desempleo cayeron la semana pasada, lo que indica que los despidos siguen siendo bajos. Sin embargo, el mercado laboral continúa demasiado débil para crear suficientes puestos de trabajo en medio de la incertidumbre económica, dijo el Departamento del Trabajo.

* El rendimiento de las notas mejoraba tras la publicación de los datos, lo que añadía presión vendedora a un mercado ya en modo de consolidación tras una serie de ganancias. Los retornos se mueven de forma inversa a los precios.

* "Hay una combinación de datos (...) y también hay que ver la trayectoria de los rendimientos en el transcurso de las dos últimas semanas, poniendo claramente a prueba el nivel del 4% en el de los bonos a 10 años", dijo Art Hogan, estratega jefe de mercado de B. Riley Wealth.

* El retorno de las notas referenciales a 10 años ganaba 3 puntos básicos, al 4,038%, tras caer por debajo del 4% en la víspera, por primera vez en casi un mes. El rendimiento de los papeles a dos años mejoraba 4 puntos básicos, al 3,504%.

* El Departamento del Tesoro tiene previsto vender US$44.000 millones en deuda a siete años más tarde en el día.

* Los inversores también estarán atentos al Libro Beige de la Reserva Federal, que se publicará a las 1900 GMT.

(Editado en español por Carlos Serrano)