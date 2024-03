Por Karen Brettell

6 mar (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense operaba en mínimos de sesión el miércoles después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijera que el progreso continuo en la inflación "no está garantizado", aunque el banco central todavía espera reducir su tasa de interés de referencia a fines de año.

* "Si la economía evoluciona en general como se espera, probablemente será apropiado comenzar a cambiar la política monetaria en algún momento de este año", dijo Powell en declaraciones preparadas para la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.

* Sobre la base de los comentarios preparados, "no espero ninguna bomba hoy, creo que va a ser una continuación de los comentarios de la Fed que hemos escuchado en los últimos dos meses", dijo Will Compernolle, de FHN Financial en Nueva York. "No tiene motivos para introducir nuevas ideas, por lo que creo que el énfasis se va a poner en que la Fed actúe con cautela en cuanto a la primera bajada de tasas".

* Los inversores también estarán atentos el miércoles a la Encuesta de Vacantes y Rotación Laboral, o informe JOLTS del Departamento del Trabajo, en busca de nuevas pistas sobre la fortaleza del mercado laboral estadounidense.

* Las nóminas privadas aumentaron en 140.000 puestos de trabajo el mes pasado, tras haber aumentado en 111.000 en enero, según el informe de empleo ADP publicado el miércoles.

* El rendimiento de los bonos referenciales a 10 años bajaba 1 punto básico, al 4,125%.

* El retorno de los papeles a dos años cedía 2 puntos básicos, al 4,537%. La inversión de la curva de rendimiento entre la deuda a dos y 10 años se acentuaba en un punto básico, a -42 puntos básicos.

* Los operadores de futuros sobre fondos federales ven un 71% de probabilidades de que la Fed empiece a recortar las tasas en junio, según la herramienta FedWatch del CME Group.

