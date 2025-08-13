Rendimiento de bonos en EEUU cae mientras operadores apuestan por recorte de tasas en septiembre

Por Karen Brettell

13 ago (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense caía el miércoles, debido a que los operadores aumentaron las apuestas a que la Reserva Federal reanudará los recortes de tasas de interés en septiembre y a un respaldo a los retornos a más largo plazo en la víspera que atrajo a compradores extranjeros.

El informe de inflación de precios al consumidor del martes mostró que las políticas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no han aumentado aún las presiones sobre los precios como muchas autoridades monetarias de la Fed, incluido su jefe, Jerome Powell, habían anticipado.

Eso hace más probable que la Fed recorte las tasas a medida que el mercado laboral se debilita y otros datos también apuntan a una desaceleración de la economía.

"La sensación general es que íbamos a ver más inflación en julio. No fue así. Eso no significa que no vayamos a verla en los próximos meses, pero el hecho de que no ocurriera en julio ha galvanizado ahora las peticiones de un recorte en septiembre, sobre todo teniendo en cuenta que ya hemos visto que el mercado laboral ha empezado a sufrir presiones en los dos últimos meses", dijo Vail Hartman, de BMO Capital Markets.

Los inversores se centrarán en si Powell ofrece nuevas pistas sobre política monetaria en el simposio anual de política económica del banco central estadounidense que se celebrará la semana que viene en Jackson Hole, Wyoming.

El rendimiento de los bonos a dos años, sensible a las tasas, bajaba 4,6 puntos básicos, al 3,685%, y el de las notas a 10 años restaba 4,3 puntos básicos, al 4,25%.

La curva de rendimiento entre los papeles a dos y 10 años operaba estable, a 55,5 puntos básicos.

La deuda a más largo plazo atraía a los compradores tras el retroceso de los rendimientos en la víspera, impulsado por la venta masiva de deuda pública europea. (Editado en español por Carlos Serrano)