Rendimiento de bonos en EEUU sube tras los sólidos datos económicos del segundo trimestre

Por Matt Tracy

25 sep (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense subía el jueves tras la publicación de datos económicos del segundo trimestre mejores de lo esperado, que podrían reforzar los argumentos a favor de una pausa en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en su próxima reunión de octubre.

* El retorno de las notas referenciales a 10 años ganaba 4,6 puntos básicos, al 4,193%, tras tocar el lunes su nivel más alto desde el 5 de septiembre. El de los papeles a 30 años mejoraba 1,7 puntos básicos, al 4,772%.

* El repunte de los rendimientos se debe a una serie de datos económicos que sorprendieron al alza más temprano en la jornada. Entre ellos, las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo de la semana pasada, que fueron inferiores a las previsiones de los analistas.

* Las ventas de viviendas existentes disminuyeron en agosto en medio de problemas de asequibilidad y elevadas tasas hipotecarias, mientras que otro informe indicó que la economía creció en el segundo trimestre, impulsada por un declive de las importaciones y un fuerte gasto de los consumidores.

* "Parece que estamos reaccionando más a la sorpresa al alza del PBI", dijo Molly Brooks, de TD Securities. "(Pero) creo que los mercados todavía están predispuestos a ver una desaceleración de los datos en el futuro".

* Los actores del mercado están a la espera de nuevos datos, sobre todo del tercer trimestre, para ver la dirección de la inflación y el mercado laboral en busca de señales sobre la decisión de tasas de la Fed en octubre.

* El rendimiento de la deuda a dos años, que suele reflejar las expectativas de tasas, subía 5,7 puntos básicos, al 3,655%, después de alcanzar el lunes un máximo de tres semanas del 3,6%.

* El Departamento del Tesoro subastará US$44.000 millones de dólares en bonos a siete años más tarde en el día. La oferta de notas a dos y cinco años celebrada más temprano en la semana registró una demanda promedio por parte de los principales intermediarios.

(Editado por Carlos Serrano)